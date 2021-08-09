Нафтогаз Украины ввел новый тариф Комфортный сезон на отопительный сезон 2022-2023. Он доступен для бытовых клиентов с 9 августа.

Цена газа в этом тарифном плане составляет 7,96 грн/куб. м с НДС без доставки. Его отличие от других тарифов заключается в том, что за газ нужно платить равномерными частями ежемесячно.

Переход на Комфортный сезон возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. После подключения в течение семи месяцев (с 1 октября до 30 апреля) клиент платит равномерными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа. Оплачивать тариф нужно не позднее 15-го числа каждого месяца.

Необходимый объем газа рассчитывается на основании исторических данных об использовании газа конкретным клиентом.

При этом изменить тариф можно в любой момент, выбрав другое доступное предложение от Нафтогаза.

Напомним, согласно прогнозу специалистов, цена на газ в течение отопительного периода будет расти. Также прогнозируется банкротство теплоэнергетики, которое может быть реальным в ближайшей перспективе. Это грозит прекращением предоставления ряда коммунальных услуг.

Источник: Нафтогаз Украины