СБУ затримала двох колишніх бойовиків “ЛДНР”, які обстрілювали українських військових

Контррозвідка СБУ затримала двох колишніх бойовиків із незаконних збройних формувань на Донбасі, які брали участь у обстрілах позицій українських військових в АТО.

Злочинців затримано у Харківській та Одеській областях. За інформацією слідства, у лавах проросійських бойовиків вони “служили” протягом 2014-2016 років.

Затримані брали участь у бойових діях проти ЗСУ в окупованих районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Наразі бойовикам повідомили підозру ч. 1 ст. 258-3 про участь у терористичній групі чи терористичній організації.

За цією статтею зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються обставини протиправної діяльності учасників незаконних збройних формувань “ЛДНР”.

Напередодні Служба безпеки звітувала про затримання російського шпигуна.

Він тимчасово проживав на території України, а іноді їздив у зону ООС де збирав дані про українські війська, озброєння та техніку.

Отримані дані шпигун передавав спецслужбам Російської Федерації за грошову винагороду. Зловмисника затримали під час чергової спроби передати інформацію та вручили підозру.