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Вікторія Гірко |

Мрія АН-225 на параді до Дня Незалежності: мешканці яких районів зможуть побачити літак

Мрія АН-225 на параді до Дня Незалежності: мешканці яких районів зможуть побачити літак

У параді з нагоди Дня Незалежності 24 серпня візьме участь літак Мрія АН-225 – найбільший та найпотужніший у світі. Мешканці Київської області і деяких районів Києва зможуть побачити його з вікон власних будинків.

Маршрут, за яким літак пролітатиме над Києвом, відомий. Його зафіксував сервіс Flightradar24, коли той брав участь у репетиціях до свята.

Згідно з даними сервісу, Мрія злетить з аеродрому в Гостомелі. Спочатку літак пролетить над селами Здвижівка, Нове Залісся, перетне Бучу та Ірпінь. Тому шанс побачити Мрію є у мешканців Білогородки, Калинівки, Мархалівки, Зеленого Бору, Глевахи, Віти Поштової, Чабанів та Новосілок.

У столицю літак залетить в районі станцій метро Теремки та Іподром і пролетить над вулицею Максимовича, Ломоносова, Тарасівською, Протасовим Яром.

В центрі Києва літак буде добре видно у районі площі Льва Толстого, вулиць Жилянської та Саксаганського, біля Ботанічного саду та станції метро Золоті ворота. Після того, як Мрія пролетить над Хрещатиком, її можна буде побачити у районі метро Поштова площа. Літак перелетить через річку Дніпро та летітиме над Трухановим островом.

Парад на День Незалежності 2021: над якими районами Києва і області пролетить літак Мрія

Вранці, 24 серпня, відбудеться військовий парад до Дня Незалежності 2021. Цього року урочистості організують одразу на трьох локаціях – у Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі.

Над річкою Дніпро, а також над Чорним морем в Одесі запланований прохід кораблів і проліт авіації.

Також на День Незалежності 2021 увечері відбудеться концерт на НСК Олімпійський. З афішею головних заходів на 24 серпня можна ознайомитися у нашому матеріалі.

Джерело: Flightradar24

Фото: Укроборонпром

Читайте: Парад до Дня Незалежності 2021 - дивіться онлайн

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