Парад на День Незалежності 2021: над якими районами Києва і області пролетить літак Мрія

У параді з нагоди Дня Незалежності 24 серпня візьме участь літак Мрія АН-225 – найбільший та найпотужніший у світі. Мешканці Київської області і деяких районів Києва зможуть побачити його з вікон власних будинків.

Маршрут, за яким літак пролітатиме над Києвом, відомий. Його зафіксував сервіс Flightradar24, коли той брав участь у репетиціях до свята.

Згідно з даними сервісу, Мрія злетить з аеродрому в Гостомелі. Спочатку літак пролетить над селами Здвижівка, Нове Залісся, перетне Бучу та Ірпінь. Тому шанс побачити Мрію є у мешканців Білогородки, Калинівки, Мархалівки, Зеленого Бору, Глевахи, Віти Поштової, Чабанів та Новосілок.

У столицю літак залетить в районі станцій метро Теремки та Іподром і пролетить над вулицею Максимовича, Ломоносова, Тарасівською, Протасовим Яром.

В центрі Києва літак буде добре видно у районі площі Льва Толстого, вулиць Жилянської та Саксаганського, біля Ботанічного саду та станції метро Золоті ворота. Після того, як Мрія пролетить над Хрещатиком, її можна буде побачити у районі метро Поштова площа. Літак перелетить через річку Дніпро та летітиме над Трухановим островом.

Вранці, 24 серпня, відбудеться військовий парад до Дня Незалежності 2021. Цього року урочистості організують одразу на трьох локаціях – у Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі.

Над річкою Дніпро, а також над Чорним морем в Одесі запланований прохід кораблів і проліт авіації.

Також на День Незалежності 2021 увечері відбудеться концерт на НСК Олімпійський. З афішею головних заходів на 24 серпня можна ознайомитися у нашому матеріалі.

Джерело: Flightradar24

Фото: Укроборонпром