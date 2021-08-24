В параде по случаю Дня Независимости 24 августа примет участие самолет Мрія АН-225 — самый большой и самый мощный в мире. Жители Киевской области и некоторых районов Киева смогут увидеть его из окон собственных домов.

Маршрут, по которому самолет будет пролетать над Киевом, известен. Его зафиксировал сервис Flightradar24, когда тот участвовал в репетициях к празднику.

Согласно данным сервиса, Мрія взлетит с аэродрома в Гостомеле. Сначала самолет пролетит над селами Здвижевка, Новое Залесье, пересечет Бучу и Ирпень. Поэтому шанс увидеть Мрію есть у жителей Белогородки, Калиновки, Мархаловка, Зеленого Бора, Глевахи, Виты Почтовой, Чабанов и Новоселок.

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В столицу самолет залетит в районе станций метро Теремки и Ипподром и пролетит над улицей Максимовича, Ломоносова, Тарасовской, Протасовым Яром.

В центре Киева самолет будет хорошо видно в районе площади Льва Толстого, улиц Жилянской и Саксаганского, возле Ботанического сада и станции метро Золотые ворота. После того, как Мрія пролетит над Крещатиком, ее можно будет увидеть в районе метро Почтовая площадь. Самолет перелетит через реку Днепр и будет лететь над Трухановым островом.

Утром 24 августа состоится военный парад ко Дню Независимости 2021. В этом году торжества организуют сразу на трех локациях — в Киеве на улице Крещатик, на Днепре, а также в Одессе.

Над рекой Днепр, а также над Черным морем в Одессе запланирован проход кораблей и пролет авиации.

Также в День Независимости 2021 вечером состоится концерт на НСК Олимпийский. С афишей главных мероприятий на 24 августа можно ознакомиться в нашем материале.

Источник: Flightradar24

Фото: Укроборонпром

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