На Донбасі загинув український військовий

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Внаслідок ворожого обстрілу від вогнепального поранення загинув один український військовий.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. А неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА (безпілотний літальний апарат, – Ред.) типу квадрокоптер здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок 24 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Наші захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

22 серпня під час ворожого обстрілу загинув український військовий Юрій Михайлов. Лейтенант 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу гідно та відповідально ніс службу, був добрим та надійним товаришем, справжнім патріотом України.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС