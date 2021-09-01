У середу, 1 вересня, проходить зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена після двох перенесень дати переговорів.

Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться в Овальному кабінеті Білого дому і триватиме близько 2,5 год.

Онлайн-трансляцію зустрічі Зеленського і Байдена сьогодні можна переглянути у прямій трансляції на Фактах ICTV.

Очікується, що під час цих переговорів порушать три питання: безпекове (зокрема у контексті агресії РФ проти України), енергетичної безпеки та реформ в Україні.

Також, ймовірно, обговорять важливі питання щодо окупованого Криму і війни на Донбасі.

Напередодні, 31 серпня, Володимир Зеленський і члени української делегації прибули до США у рамках дводенного візиту.

Мета приїзду Зеленського до Штатів – поглиблення двосторонніх відносин.

Вчора у Вашингтоні президент України зустрівся з американськими партнерами та підписав угоди в Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та NASA.