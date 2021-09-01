Зеленський у США розповів про план трансформації України на загальну суму $277 млрд

Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через 5-10 років. У нас є амбітний план трансформації держави – як побудувати успішну та стійку країну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час презентації Плану трансформації України у Вашингтоні.

Зеленський зауважив, що наразі Україна переживає час великих викликів і можливостей.

– Усі ці зміни відбуваються в умовах війни. Безпека залишається ключовим викликом для України. А повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України є ключовою метою, – наголосив президент.

За словами глави держави, попри всі труднощі й загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії та розвитку.

– Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через 5-10 років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну, – наголосив президент.

За словами президента, документ передбачає розбудову України на найближчі роки як безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу.

Окрім того, він зауважив, що документ – це інструмент для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці.

– Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму $277 млрд. Вони передбачають фінансування коштом держбюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій, – пояснив він.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього плану.