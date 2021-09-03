У Києві не планують запроваджувати локдаун з 15 вересня. Нині немає жодних передумов щодо введення різних обмежувальних заходів.

Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

– Локдауну не буде. Так, зараз спостерігається погіршення епідемічної ситуації у деяких регіонах України, але воно прогнозоване. Про це говорили ще у червні. Збільшення кількості випадків очікували після канікулярного періоду, – розповів він.

За словами Рубана, нині необхідно говорити про посилення заходів, що стосуються вакцинації від коронавірусу. Адже показники щеплень у деяких областях дуже низькі. Тому думати про локдауни зараз недоцільно.

Україна перебуває у зеленій зоні, тому необхідно, щоб регіональна влада підтримувала протиепідемічний режим.

– Посилення протиепідемічних заходів почалося з червня: підготовка лікувальних закладів, транспорту, підготовка до видачі електронних перепусток, консультаційна робота та вакцинація, – додав він.

Наприклад, у місті Київ з 6 вересня заплановане впровадження протиепідемічної групи, яка контролюватиме ситуацію на вулиці.

Рубан каже, що наразі важко прогнозувати можливу дату локдауну, адже збудник Covid-19 швидко мутує і є непередбачуватим. Зараз відомо, що кількість хворих збільшиться у жовтні-листопаді через поширення респіраторних хвороб.

Він наголосив, що деякі країни вже відмовилися від запровадження локдауну. Наприклад, Данія та Норвегія з 1 жовтня вже не будуть впроваджувати жорсткі заходи, адже у них 90% населення вакциновані від коронавірусу. Такий сценарій може бути і в Україні, якщо люди активніше вакцинуватимуться.