Костел святого Миколая – історія храму та унікального органу

Ввечері 3 вересня весь Київ сколихнула неочікувана новина – горів костел святого Миколая, розташований у Печерському районі столиці.

За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, вогонь не сильно пошкодив будівлю, однак знищив унікальний орган.

Факти ICTV розповідають історію костелу та цікаві факти про найбільший духовий клавішний музичний інструмент.

Від господарського приміщення до сьогодення

Київський архітектор Владислав Городецький будував костел святого Миколая протягом 1899-1909 років. Згідно з проектом Станіслава Валовського, храм будували у неоготичному стилі – дозвіл на спорудження та кошти для цього надав граф Владислав Міхал Пій Браницький.

У 1936 році будівлю закрили, після чого костел використовували як господарське приміщення. У 1978 році храм віддали Будинку органної музики – тоді ж у Чехословаччині замовили орган компанії Rieger-Kloss. У 1981 році реставрацію костелу святого Миколая завершили, після чого почав діяти концертний зал.

Під час періоду незалежності України храм використовували Національний будинок органної та камерної музики України (для концертів) та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні (для богослужіння релігійної громади).

Унікальний орган

Всередині костелу святого Миколая розташований унікальний духовий клавішний музичний інструмент – орган. За словами міністра культури Ткаченка, він повністю знищений вогнем.

У 1978 році у Чехословаччині замовили орган компанії Rieger-Kloss. Музичний інструмент створили спеціально для концертної зали у костелі та встановили через рік на місці головного вівтаря.

Орган мав 55 регістрів, три мануали, педаль, 3 945 труб. Найбільший духовий клавішний музичний інструмент називали одним з найкращих в Україні.

Неочікувана пожежа

Ввечері 3 вересня біля приміщення костелу святого Миколая зібрався великий натовп. З’ясувалося, що у будівлі виникла пожежа, яку намагалися ліквідувати рятувальники близько години.

Вогонь розповсюдився на два поверхи храму та покрівлю, органна зала дуже пошкоджена, а у центральній залі впала величезна люстра.

Полум’я знищило унікальний музичний духовий інструмент – орган, який був єдиним чинним у Європі.

Значних пошкоджень будівлі костелу вдалося уникнути. Правоохоронці розпочали розслідування, яке дасть можливість встановити точну причину загорання.