Зеленський розповів, якою бачить зустріч із Путіним

Не вистачає часу думати про самого президента РФ Володимира Путіна. Мене більш цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися, не декларативно, як він це робить з деякими державами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на YES Brainstorming 10 вересня.
– Хочеться більш предметно зустрітися з ними, ніж на першій зустрічі у Нормандському форматі, – зауважив він.
Водночас президент відзначив, що були все-таки результати після тієї зустрічі.
– Повернули більше ста людей додому. Це важливий результат. Говорили про розмінування і КПП, але не все рухається так швидко, як того хотів би я, – пояснив Зеленський.
Глава держави зауважив, що Кремль не хоче вирішувати питання закінчення війни швидко.
– Ми повинні предметно поговорити про деокупацію нашої країни. Бо фразами, залякуваннями, погрозами нічого не досягнемо, – наголосив він.
Зеленський також розповів, що нині працюють над проведенням зустрічі в Нормандському форматі
– Якщо вона буде, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю всіх на всіх. Все, про що ми домовляємось, Росія ніколи це не робить на 100%, – пояснив президент.
Але, за словами глави держави, якщо зустріч відбудеться – буде якийсь результат.