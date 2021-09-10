Ймовірність є, і вона відчутна: Зеленський про повноцінну війну з Росією

Президент України Володимир Зеленський не виключає ймовірності повномасштабної війни Росією.

– Є ймовірність, і вона відчутна. Якби це сталося, це було б найбільшою помилкою з боку Російської Федерації, – заявив він в межах форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming.

Володимир Зеленський додав, що у разі потужної ескалації з боку Росії більше ніколи не буде існувати сусідства РФ, України і Білорусі.

Президент зауважив, що повномасштабна війна – це найстрашніше, що він може уявити. Але, на жаль, така ймовірність є.

У травні цього року Володимир Зеленський вже говорив про можливе повномасштабне вторгнення Росії. Тоді він зазначав, що потужна ескалація могла б бути, але її ймовірність зменшилася.

А вже на початку червня президент заявив, що спроба Росії побудувати наземне сполучення з тимчасово окупованим Кримом може закінчитися повномасштабною війною. Тому Україна розглядає усі варіанти розвитку подій і готується до таких кроків.