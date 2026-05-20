Дуель поглядів Усика та Верховена у Гізі: українець вразив особливим образом
- Олександр Усик і Ріко Верховен провели дуель поглядів у Гізі.
- Бій за пояс WBC у надважкій вазі відбудеться 23 травня в Єгипті.
- Усик з’явився в особливому костюмі з українськими символами.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландець Ріко Верховен провели дуель поглядів у Єгипті.
Це сталося на тлі пірамід Гізи за кілька днів до поєдинку.
Дуель поглядів Усика та Верховена
Після прибуття до Єгипту боксери провели дуель поглядів на тлі пірамід Гізи. Там же відбудеться й сам бій у суботу, 23 травня.
Образ Усика для цієї дуелі поглядів створив бренд DAMIRLI дизайнерки Ельвіри Гасанової.
Зазначається, що в цьому костюмі поєднується сучасна чоловіча форма з українським сакральним кодом і символами внутрішньої сили.
– Головний акцент образу — золота вишивка. Тут золото — не про розкіш. Це символ світла, гідності, сонця та незламної енергії. На фоні глибокого синього кольору золоті елементи виглядають як світло в темряві — як нагадування про силу, яка не зникає навіть у найскладніші часи, – йдеться в описі.
Центральним символом є тризуб на грудях, вписаний у соняшник. Орнаменти костюма натхненні українською вишивкою та елементами козацького строю.
Особливе значення має пояс із символом ІС ХС НІКА — давнім знаком перемоги світла над темрявою.
Бій Усик — Верховен відбудеться у ніч з суботи на неділю, 24 травня. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі, яким володіє українець.
Пресконференція та ще одна дуель поглядів Усика та Верховена має відбутися у четвер, 22 травня.