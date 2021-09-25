Харківський міськвиборчком зареєстрував шість кандидатів на посаду мера

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала шість кандидатів на посаду міського голови. Відповідне рішення одноголосно ухвалили 25 вересня під час конференції.

Голова Харківського виборчкому Олена Матвієнко розповіла, що шістьох людей зареєстрували та одному з кандидатів, які подали документи, відмовили в реєстрації.

П’ять кандидатів на вибори є самовисуванцями, і лише один балотується від партії – ексглава апеляційного суду, голова фракції Партія Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов. Решта кандидатів:

екс-голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін;

голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев;

депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говоров;

екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін;

член партії Наш край Олександр Кондрусік.

Реєстрація кандидатів на посаду міського голови Харкова триватиме до 30 вересня.

Наприкінці березня Верховна Рада вирішила провести позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня. Відповідну постанову ухвалили у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного мером міста восени минулого року.