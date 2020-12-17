Кернес помер: все, що відомо про смерть мера Харкова

Український політичний діяч і мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня. Через трагедію у місті оголосили триденну жалобу. Все, що відомо про смерть Кернеса, зібрали Факти ICTV.

Смерть Кернеса

Геннадій Кернес помер 17 грудня у Німеччині. У мера Харкова діагностували коронавірус, йому вдалося подолати хворобу, однак згодом вона викликала ускладнення. Після погіршення самопочуття у вересні його госпіталізували до клініки Шаріте, що у Берліні. 11 грудня у політика відмовили обидві нирки.

Де та коли відбудеться похорон

Похорон Геннадія Кернеса відбудеться приблизно 22-24 грудня. Прощання з померлим влаштують на території Харківського Національного театру опери і балету, відспівають Кернеса у Благовіщенському соборі. Церемонія прощання триватиме близько чотирьох годин.

Хто замість Кернеса буде керувати містом

Відповідно до законодавства, обов’язки мера Харкова після смерті Кернеса має виконувати секретар міської ради Ігор Терехов.

Так триватиме, поки не проголосують на позачергових виборах харківського міського голови.

Коли будуть вибори

Секретарю міської ради потрібно подати до Верховної Ради клопотання про призначення виборів протягом 15 днів. На розгляд документу у народних депутатів є 90 днів – вони зроблять це, коли буде готова кандидатура.

На думку експертів, перевибори у Харкові можуть призначити приблизно на березень-квітень 2021 року. Однак можливий варіант, що рішення постійно відкладатимуть, і перенесення виборів затягнеться на роки. Що відбудеться у такому разі з виборами, читайте у матеріалі.

Біографія Геннадія Кернеса

Геннадій Кернес народився у 1959 році у Харкові. У 2010 році політик вперше обійняв посаду мера Харкова, після цього його обрали повторно у 2015 році. У 2014 році Геннадія Кернеса намагалися вбити під час пробіжки, з того часу він був прикутий до інвалідного візка.

Під час місцевих виборів 2020 містяни знову підтримали Кернеса та віддали йому понад 60% голосів попри його перебування у лікарні. Востаннє його бачили на публіці ще в серпні. Детальніше про біографію Геннадія Кернеса читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Геннадій Кернес