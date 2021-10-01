Позиція українського боксера Олександра Усика не зміниться під впливом тиску суспільства. Про це в ефірі програми Право на владу повідомив політтехнолог Володимир Петров.

На його переконання, Міністерству спорту, культури та співробітникам Офісу президента потрібно було зустрічатися з Олександром Усиком та спілкуватися з ним як із представником країни в світі.

– Спорт – це специфічна професія. Із спортсменами потрібно розмовляти, бо вони часто не розуміють тих слів, які їм говорять люди, які займаються наукою чи культурою. Але це не свідчить про те, що на них не потрібно звертати увагу, – вважає політтехнолог.

Володимир Петров просить не забувати, що Усик – це чемпіон, переможець. І від того, що на нього чинитиметься будь-який тиск, він не зміниться, а навпаки стане в “стійку” із готовністю битися з усім світом.

– Над ним Бог, він так вихований. У такому випадку для нього як для бійця все складатиметься якнайкраще, – вважає експерт.

На його переконання, потрібно працювати не лише з Усиком, а й з українськими музикантами, виконавцями популярної музики, із політичними експертами, які їздять до Росії на телевізійні шоу.

Для цього має бути створений спеціальний підрозділ на базі РНБО, Міністерства культури чи спорту.

– І коли українські політичні експерти та музиканти перестануть їздити в Росію, а українські спортсмени почнуть промовляти українські тези, тоді всі розмови на російських телешоу залишаться виключно всередині їхньої країни. А там вони одне з одним у форматі телешоу можуть говорити про що завгодно, – говорить політолог.

Український боксер налаштував проти себе багато українців тим, що не має чіткої відповіді на запитання, кому належить Крим, є прихожанином церкви Московського патріархату та часто дає інтерв’ю російською мовою.