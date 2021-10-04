У Києві до хлібного магазину завжди є черга. За день в кіоску збувають до 200 хлібин. Українці купують переважно соціальний хліб, але раз на тиждень продається і той, який подорожче.

Українські фермери найбільше вирощують пшеницю – головну сировину для хліба. Цьогоріч вони побили власний рекорд, виростивши майже 33 млн тонн пшениці. Україна – у лідерах за експортом зерна у світі.

Але чому ж тоді за рекордного врожаю у нас рекордно високі ціни? Батон у жовтні минулого року коштував у межах 16 грн. Зараз його ціна становить близько 20 грн, а 650 грамів пшеничного хлібу коштує 23,50 грн.

З чим пов’язане подорожчання хлібу

Як стверджують фахівці, у світі рекордно подорожчало зерно – через несприятливі погодні умови попит неймовірний. А з огляду на карантин, країни ще більше почали скуповувати про запас. Крім того, цю культуру стало дорожче вирощувати.

По-друге, хліб подорожчав, оскільки ціна його складників стала більшою. Борошно стало дорожчим на третину, цукор – на половину, а олія – на 80%.

Найдешевший хліб, який вдалося знайти на ринку, соціальний. На ньому немає маркування, продається у звичайних поліетиленових пакетах. Склад продукту не вказаний.

Чи можливо за таку ж ціну знайти хліб за кордоном? Ціна більша, але й зарплати там вищі. На мінімалку британця таких хлібин можна купити аж 1,5 тис. На мінімалку українця – лише 200. Щоб втримати нашого покупця, виробники йдуть на хитрість: зменшують масу буханки, заощаджують на інгредієнтах.

Та здешевити хліб, за словами експертів, можна й без втрати якості. Наприклад, держава могла б зменшити на нього ставку податку або закуповувати зерно для борошна в сезон, коли ціна нижча.

Чи зупиниться зростання цін на хліб, чи навпаки – поб‘є нові рекорди?

До нового року прогнозують зростання на 10-15%. Якщо йдеться про кілограм, то масові сорти коливаються в межах 23-26 грн. Відповідно, 15% – це 3-4 грн.

Фахівці нарікають також на зростання цін на нафту, яке автоматично потягне за собою здорожчання мінеральних добрив. І сіяти пшеницю буде дорого.

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