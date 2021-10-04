В Киеве в хлебный магазин всегда очередь. За день в киоске сбывают до 200 хлебов. Украинцы покупают преимущественно социальный хлеб, но раз в неделю продается и тот, который подороже.

Украинские фермеры больше всего выращивают пшеницу — главное сырье для хлеба. В этом году они побили собственный рекорд, вырастив почти 33 млн тонн пшеницы. Украина — в лидерах по экспорту зерна в мире.

Но почему же тогда при рекордном урожае у нас рекордно высокие цены? Батон в октябре прошлого года стоил в пределах 16 грн. Сейчас его цена составляет около 20 грн, а 650 граммов пшеничного хлеба стоит 23,50 грн.

С чем связано подорожание хлеба

Как утверждают специалисты, в мире рекордно подорожало зерно — из-за неблагоприятных погодных условий спрос невероятный. А учитывая карантин, страны еще больше стали скупать впрок. Кроме того, эту культуру стало дороже выращивать.

Во-вторых, хлеб подорожал, поскольку цена его составляющих стала больше. Мука стала дороже на треть, сахар — на половину, а масло — на 80%.

Самый дешевый хлеб, который удалось найти на рынке, социальный. На нем нет маркировки, продается в обычных полиэтиленовых пакетах. Состав продукта не указан.

Возможно ли за такую ​​же цену найти хлеб за границей? Цена больше, но и зарплаты там выше. На минималку британца таких буханок можно купить целых 1,5 тыс. На минималку украинца — только 200. Чтобы удержать нашего покупателя, производители идут на хитрость: уменьшают массу буханки, экономят на ингредиентах.

Но удешевить хлеб, по словам экспертов, можно и без потери качества. Например, государство могло бы уменьшить на него ставку налога. Или закупать зерно для муки в сезон, когда цена ниже.

Остановится ли рост цен на хлеб или наоборот — побьет новые рекорды?

К новому году прогнозируют рост на 10-15%. Если речь идет о килограмме, то массовые сорта будут колебаться в районе 23-26 грн. Соответственно, 15% — это 3-4 грн.

Специалисты сетуют также на рост цен на нефть, который автоматически повлечет за собой подорожание минеральных удобрений. И сеять пшеницу будет еще дороже.

Читайте: