Україна пропонує Росії знижку на постачання газу для послаблення кризи – Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна запропонувала Росії знижку на доставку природного газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Знижка поширюється на обсяги природного газу понад 40 млрд кубометрів на добу, які Україна вже транспортує до Європи з Росії, сказав Зеленський.

За його словами, вільна потужність доступна як європейським транзитним країнам, так і Газпрому.

У Газпромі від коментарів відмовилися.

– Україна пропонує цю додаткову потужність усім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли би бачити європейські компанії клієнтами, але додаткові потужності доступні і для Газпрому. І зі знижкою. Якщо порівнювати з нинішнім тарифом на транзит, я можу припустити, що ця знижка становитиме 50%, – повідомив Зеленський.

Обмежені російські поставки та низький рівень запасів змусили Європу напередодні зими відчувати зменшення поставок газу, а ціни на спотовому ринку досягли рекордно високих показників.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до Європейського Союзу через Північний потік-2 одразу після того, як вона отримає схвалення регуляторів, що багато хто вважає шантажем.

Зеленський зазначив, що Україна обговорює пропозицію щодо поставок газу з Берліном і Брюсселем.

– Ми очікуємо, що вони найближчим часом зроблять кроки стосовно цього питання, яке, безумовно, важливе для всієї Європи, – сказав він.

Президент додав, що Україна зі свого боку гарантує транзит, а також особливі антикризові умови для транзиту понад обсяги, передбачені за контрактом.

– Дозвольте пояснити: я впевнений, що якщо ми не зробимо цього прямо зараз, втрати Європи цієї зими будуть величезними. Лише швидкі скоординовані дії можуть зупинити кризу, – сказав президент.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав шантажем заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що РФ готова почати постачання газу через Північний потік-2 наступного дня після отримання дозволу від німецького регулятора.

Тому Україна чекає чіткої позиції Німеччини на те, що РФ використовує газ як зброю.

18 жовтня Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора Північного потоку-2. Якщо німецький регулятор її прийме, то це зобов’яже формально враховувати позицію України.