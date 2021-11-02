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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Оце в Росії запалає: реакція соціальних мереж на призначення Яроша

мем візитка Яроша

2 листопада стало відомо про призначення екс-лідера Правого сектору Дмитра Яроша на посаду радника головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про своє призначення він повідомив у соціальній мережі Facebook, прикріпивши спільний знімок із Залужним та фото посвідчення радника.

Користувачі соціальних мереж після повідомлення про призначення Яроша відразу ж пригадали інтернет-мем візитівка Яроша, що виник у 2014-му, як висміювання пропаганди російських ЗМІ та сепаратистів.

Факти ICTV зібрали реакцію у соціальних мережах на призначення Дмитра Яроша.

Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ

У Twitter користувачі жартують, що тепер Ярош з чистою совістю зможе роздавати візитівки.

Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ

Чимало українці фантазували і про реакцію у Росії на це призначення та жартували про “штурм Москви у 2016-му”.

Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ

Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ

Дмитро Ярош – реакція соцмереж на призначення Яроша у ЗСУ

Російський сегмент соціальних мереж теж вже відреагував на це призначення, але їхня думка українців має мало цікавити.

Сам Ярош у своєму пості, в якому повідомив про призначення, подякував за надану довіру. Детальніше про те, хто такий Дмитро Ярош та про його призначення читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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