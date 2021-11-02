ЗалужКомандувач Української добровольчої армії та екс-нардеп Дмитро Ярош повідомив про своє призначення радником головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про своє призначення Ярош повідомив соціальній мережі Facebook, прикріпивши до посту спільний знімок із Залужним та фото посвідчення радника.

— Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо!, – написав Ярош.

У липні 2021 року Валерій Залужний став головнокомандувачем Збройних сил України, замінивши на цій посаді Руслана Хомчака. До свого призначення він очолював оперативне командування Північ.

Що відомо про Дмитра Яроша?

Під час Євромайдану наприкінці листопада 2013 року він був одним із ініціаторів створення Правого сектору. 21 лютого 2014 року після того, як лідери парламентської опозиції підписали угоду з Януковичем, що спричинила невдоволення серед протестувальників, Дмитро Ярош вперше виступив на сцені Майдану.

Тоді він заявив що Правий сектор не складе зброї та не звільнить жодної будівлі поки Янукович не піде у відставку, закликав до продовження боротьби та заявив про готовність взяти відповідальність за подальше розгортання революції. Наступного дня, Янукович покинув Київ та втік до РФ.

У 2015 році Ярош заявив про свій вихід з Правого сектору та ініціював створення нового громадсько-політичного руху Державницька ініціатива Яроша. У 2014 році балотувався у президенти України як самовисуванець, був народним депутатом VIII скликання від партії Правий сектор.

Українська добровольча армія (УДА) — це добровольче військове формування, утворене у грудні 2015 року після виходу Яроша та його однодумців з руху Правий сектор.