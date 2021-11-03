Під стінами Запорізької ОДА 3 листопада відбулася акція протесту проти вакцинації від коронавірусу, яка завершилася сутичками та затриманням п’ятьох учасників.

Вони свідомо не виконували законних вимог щодо використання захисних масок, дотримання дистанції та провокували працівників поліції.

Під час затримання один із чоловіків впав на землю. Правоохоронці надали йому першу невідкладну медичну допомогу і викликали швидку.

Для діагностування травм потерпілого направили до лікувального закладу.

Керівництво поліції у Запорізькій області призначило службове розслідування щодо законності дій підлеглих.

У разі встановлення порушень, матеріали спрямують до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.