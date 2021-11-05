Безкоштовних Covid-тестів для невакцинованих депутатів не буде – Корнієнко

Щоб потрапити до Верховної Ради, народним депутатам, які не вакцинувалися від коронавірусу, доведеться оплачувати Covid-тести із власної кишені.

Про це розповів в кулуарах парламенту перший заступник спікера Олександр Корнієнко.

– Жодних безкоштовних тестів для депутатів не буде. Це нісенітниця! Не буде пунктів тестування у Верховній Раді. Це неможливо зробити, тому що будь-яка оренда у Раді – це оренда державного майна, тобто певна процедура відбувається через Prozorro, – наголосив політик.

Водночас, за його словами, поряд з Радою встановлять звичайні комерційні пункти тестування на антиген, де і депутати, і працівники апарату, і медіа, в яких немає зараз ПЛР-тесту, зможуть здати тест за ринковими цінами.

Корнієнко пояснив, що безкоштовного тестування для нардепів немає, бо немає такої статті у переліку видатків на кожного парламентаря.

За партійні гроші це теж не можна зробити, тому що це буде порушенням.

2 листопада народні депутати підтримали постанову, якою обмежується доступ до приміщень Верховної Ради для невакцинованих проти Covid-19 осіб протягом жорсткого карантину.

Щоб потрапити до приміщення парламенту, треба надати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про те, що особа перехворіла на коронавірус.