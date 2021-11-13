Прямої загрози для міграційної кризи на кордоні України немає. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Очільник МВС наголосив, що попри відсутність загрози, Україна посилює державний кордон і готується до будь-яких сценаріїв. Він розповів, що зараз проходять командно-штабні навчання Нацполіції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

– Недооцінювати та переоцінювати цю загрозу сьогодні не можна. Ми маємо бути готові до цього виклику… Можу гарантувати, що українські прикордонники, Національна поліція та Національна гвардія до цього вже готові, – сказав Монастирський.

Денис Монастирський також наголосив на важливості побудови державного кордону України від початку до кінця. За його словами, у 2022 році його планують побудувати на українсько-білоруській та на українсько-російській ділянках кордону.

Міністр внутрішніх справ виразив думку, що на кордоні Білорусі та Польщі перебувають не біженці. А міграційна криза – це частина гібридної війни, яку веде президент Російської Федерації Володимир Путін.

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі загострилася 8 листопада. У той день тисячі мігрантів вирушили з Білорусі до кордону з Польщею.

Польська влада стягнула до кордону 12 тис. солдатів. Нелегали намагалися прорвати кордон, на наступний день їм це вдалося, однак їх затримали. Наразі Україна посилює кордон, щоб уникнути напливу мігрантів.

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