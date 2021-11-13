Прямой угрозы для миграционного кризиса на границе Украины нет. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Глава МВД подчеркнул, что, несмотря на отсутствие угрозы, Украина усиливает государственную границу и готовится к любым сценариям. Он рассказал, что сейчас проходят командно-штабные учения Нацполиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

– Недооценивать и переоценивать эту угрозу сегодня нельзя. Мы должны быть готовы к этому вызову… Могу гарантировать, что украинские пограничники, Национальная полиция и Национальная гвардия к этому готовы, — сказал Монастырский.

Денис Монастырский также отметил важность построения государственной границы Украины от начала до конца. По его словам, в 2022 году ее планируют построить на украино-белорусском и на украино-российском участках границы.

Министр внутренних дел выразил мнение, что на границе Беларуси и Польши находятся не беженцы. А миграционный кризис – это часть гибридной войны, которую ведет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября. В тот день тысячи мигрантов отправились из Беларуси на границу с Польшей.

Польские власти стянули к границе 12 тыс. солдат. Нелегалы ​​пытались прорвать границу, на следующий день им это удалось, однако они были задержаны. В настоящее время Украина усиливает границу во избежание наплыва мигрантов.

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