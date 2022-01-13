Зеленський прокоментував запуск українського супутника на ракеті SpaceX

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запуск українського супутника Січ-2-30 на американській ракеті SpaceX. Так, за словами Зеленського, це дуже важлива подія.

– Переконаний, що трансляцію запуску дивилися тисячі українців. Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відділяється перший щабель, і не стримував радості, коли стало ясно, що запуск пройшов успішно, – розповів президент.

Він нагадав, що супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-30 було розроблено та створено ДП Конструкторське бюро Південне ім. М. К. Янгеля спільно з іншими українськими підприємствами.

– Це повністю вітчизняна технологія, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що нинішній успішний запуск став першим за останні 10 років виведенням у космос українського супутника.

– Тому з особливою гордістю хочу відзначити та подякувати українським конструкторам, інженерам, ІТ-фахівцям та випробувачам, які ще раз підтвердили свій високий рівень. Вони довели можливість створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу, – резюмував Володимир Зеленський.

Він повідомив, що це є успішним прикладом плідної співпраці компаній з України та США у сфері мирного освоєння космосу.

Джерело: Володимир Зеленський