У середу, 9 лютого, українські саночники на Олімпіаді-2022 у Пекіні завершили заїзд із рекордним для України за останні 16 років результатом.

Зокрема, дует Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького фінішував 15-м у змаганнях чоловічих двійок.

При цьому під час першого заїзду вони встановили особистий рекорд та проїхали дистанцію менш ніж за хвилину.

Для 22-річного Ігоря Стахіва цей заїзд став дебютним на дорослих Олімпійських іграх. Він наголосив, що це – зовсім інший рівень.

– У Пекіні зібралися найкращі саночники світу, і це круто, що ми є серед них. Ми задоволені результатом. Наша головна мета була впоратися з емоціями та проїхати два чисті заїзди. Що ми й зробили, навіть більше – зуміли виїхати з однієї хвилини у першому спуску, чого не вдавалося на тренуваннях. Тобто, це наш особистий рекорд, – процитували саночника у НОК.

Зазначимо, що на Юнацькій Олімпіаді 2016 року Стахів із напарником виборов для України 7-е місце.