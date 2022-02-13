Українські страхові компанії отримали інформацію про тимчасове зняття опцій з покриття військових ризиків в авіастрахуванні. Йдеться про покриття ризиків в повітряному просторі України.

Українські страховики отримали інформацію 12 лютого від перестрахувального брокера Ллойда (Велика Британія). Йдеться, зокрема, про страхування відповідальності перед третіми особами.

Ллойд (Lloyd’s of London) – це відомий ринок страхування, який є майданчиком для укладання договорів страхування та перестрахування.

Як поінформував директор страхової компанії ЕКСПО Страхування Анатолій Іванців, скасування покриття військових ризиків почне діяти вже з понеділка, 14 лютого.

– Так, ми отримували повідомлення від одного з брокерів – Ллойда, що з понеділка тимчасово знімаються всі опції з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні: як у страхуванні відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО, – зазначив Іванців.

За його словами, йдеться лише про військові ризики за договорами відповідальності та страхування КАСКО. Інші ризики залишаються покритими.

Іванців також пояснив, у чому полягає зняття опцій з покриття військових ризиків в авіастрахуванні.

– Якщо унаслідок військових дій постраждає літак, то страхова компанія і перестраховики не покриватимуть цей збиток, причиною якого стали військові дії. Якщо раптом літак буде збитий і впаде на житловий будинок, місто, завод тощо і завдасть шкоди третім особам, то з покриття відповідальності перед третіми особами також виключається ризик покриття внаслідок військових дій, – розповів Іванців.

Він наголосив, що за таких умов лізингодавці, які надають літаки в користування авіаперевізникам, можуть просити відповідні авіакомпанії вивести лайнери за межі території, яка вважається небезпечною. Водночас ті компанії, які мають власний авіапарк, можуть на власний розсуд продовжувати польоти.

На думку Іванціва, в цій ситуації Міністерству фінансів України варто створити тимчасовий спецфонд та надати авіакомпаніям державну гарантію з покриття військових ризиків.

Водночас голова Асоціації Страховий бізнес В’ячеслав Черняховський пояснив, що про закриття для польотів повітряного простору України не йдеться. Питання в іншому: чи будуть авіаперевізники здійснювати рейси без покриття військових ризиків.

Інцидент із SkyUp

Раніше сьогодні стало відомо, що літак українського лоукостера SkyUp вимушено приземлився в Кишиневі (Молдова) через заборону влітати в авіапростір України. Заборону видав лізингодавець, який є резидентом Ірландії.

Згодом у SkyUp розповіли, що 12 лютого світові страхові компанії повідомили українських перевізників про припинення страхування літаків.

– 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій, – зазначається в повідомленні лоукостера.

Через це власники літаків (лізингодавці) почали вимагати повернення лайнерів на територію Євросоюзу.

Ця ситуація в Україні наразі обговорюється на державному рівні.

Тим часом SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з України з 14 до 16 лютого 2022 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна, SkyUp