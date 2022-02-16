У середу, 16 лютого, лідери Європейського парламенту схвалили заяву на підтримку України, засудивши військову агресію з боку Росії.

У Європарламенті вимагали від Кремля виведення військ РФ у повному обсязі.

– Нарощування військової міці на кордоні з Україною, у Білорусі, у незаконно анексованому Криму, у Чорному морі, а також у невизнаних сепаратистських утвореннях Донецька та Луганська є прямою загрозою безпеці України. Загроза застосування сили суперечить Статуту ООН та основним принципам міжнародного права, – йдеться у тексті заяви.

Лідери вказали, що вони непохитно підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах.

– Ми підтримуємо дипломатичні зусилля європейських лідерів з розрядки напруженості та закликаємо Росію зробити свій внесок у негайну деескалацію. Ми однаково сповнені рішучості підтримати рішучу відповідь, якщо Росія продовжить не дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і нападе на Україну, – йдеться у повідомленні.

Європарламент звернувся до Ради Європейського Союзу із закликом залишатися готовими до якнайшвидшого прийняття жорстких економічних та фінансових санкцій проти Російської Федерації у тісній співпраці з трансатлантичними партнерами та іншими однодумцями.

– Такі санкції повинні включати виключення Росії із системи SWIFT, індивідуальні санкції щодо осіб, близьких до президента Росії та їхніх сімей, що тягнуть за собою заморожування фінансових та фізичних активів у ЄС та заборони на поїздки. Ми повторюємо наш заклик до негайної зупинки проекту Північний потік-2, якщо Росія розпочне атаку на Україну, – сказано у заяві.

Лідери привітали те, що деякі країни посилили військову підтримку України та надали оборонну зброю відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону.

– Тільки українці можуть вирішити, яким шляхом їхня країна піде в майбутнє. Ми підтримуватимемо їхні демократичні права, основні свободи та права людини, а також вибір країни на користь європейського майбутнього в умовах свободи, демократії, миру та безпеки, – резюмували у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю заяву, подякував за “сильні сигнали”.

– Підтримка європейських прагнень та практична допомога роблять Україну сильнішою на тлі загроз безпеці. Дякуємо ЄС за єдність із Україною! – написав він у себе в Twitter.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба приєднався до подяки президента та наголосив на важливості таких заяв для стримування подальшої російської агресії.

Він висловив надію, що це вплине на РФ, щоб вона деескалірувала створену нею кризу безпеки.