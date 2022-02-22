Єврорада закликала країни не підтримувати визнання Росією так званої незалежності “Л/ДНР”, а саму РФ – повернутися до дискусій у рамках Нормандського формату та ТКГ.

– ЄС рішуче засуджує рішення Путіна визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та подальше рішення запровадити російські війська до цих районів. Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України і є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних угод, зокрема Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму, – йдеться у заяві.

Єврорада наголошує, що Росія, як сторона, яка підписала Мінські угоди, несе чітку та пряму відповідальність за роботу щодо пошуку мирного врегулювання відповідно до цих принципів.

– Своїм рішенням визнати непідконтрольний уряду регіон сходу України “незалежними державами” Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду, – додали у повідомленні.

Пояснюється, що таким чином Росія порушує своє зобов’язання працювати в рамках нормандського формату та тристоронньої контактної групи з пошуку мирного врегулювання цього конфлікту, зобов’язання, яке вона неодноразово підтверджувала.

Також дії РФ порушують резолюцію 2202 Ради Безпеки ООН, яка потребує повного виконання Мінських угод.

– Закликаємо Росію, як сторону конфлікту, відмовитися від визнання, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дискусій у рамках нормандського формату та Тристоронньої контактної групи. Закликаємо інші держави не наслідувати незаконне рішення Росії визнати проголошену незалежність, – резюмувала Єврорада.

ЄС обіцяє відреагувати на ці останні порушення “в терміновому порядку” додатковими обмежувальними заходами, у тому числі – щодо всіх економічних відносин з непідконтрольними уряду територіями, а також притягненням до відповідальності фізичних та юридичних осіб, винних у підриві територіальної цілісності України, за погодженням з партнерами .

– Застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів із самопроголошеними “республіками” як привід для подальших військових дій проти України. ЄС готовий швидко ухвалити ширші політичні та економічні санкції, – сказано у заяві.

Джерело: Рада ЄС