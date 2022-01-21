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Озброєння для України та посилення НАТО: Блінкен назвав найефективніші способи стримування РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен у Києві

Американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що військова підтримка України та посилення східних союзників НАТО є найефективнішим способом стримування Росії від агресії.

Він нагадав, що цього року США надали Україні наймасштабнішу військову підтримку з 2014 року, і що решта союзників Альянсу діяла так само.

– Ми також тісно працювали над планом посилення НАТО на східному фланзі у разі російської агресії проти України, – сказав Блінкен.

За його словами, всі ці дії потрібні для того, щоб Москва зрозуміла, якою буде ціна потенційної агресії проти України.

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Фото: Офіс президента

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