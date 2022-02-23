Ввечері 22 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україні розпочнеться призов резервістів у особливий період.

Він запевнив, що наразі потреби у загальній мобілізації немає, а йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.

Окрім цього, найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів системи тероборони.

Закон, що дозволяє здійснювати призов на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, президент України підписав у квітні 2021 року.

Документ передбачає новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Але що таке оперативний резерв та кого з українців це торкнеться – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Оперативний резерв

В особливий період на новий вид військової служби можуть бути призвані громадяни України, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву.

Норми закону визначають не лише категорії резервістів, а й головні завдання та порядок проведення призову.

Крім цього, у документі прописана кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період.

Особливості проведення призову визначатиме Генеральний штаб Збройних Сил України. Для оперативного доукомплектування резервістами відповідних військових частин визначатимуться категорії резервістів (з контрактами служби в резерві або військового оперативного резерву), механізми та способи їх призову тощо.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів в особливий період, поширюватимуться ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.

Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби.

Скільки українців можуть бути залучені?

Навесні минулого року, коментуючи прийнятий Верховною Радою законопроект щодо укомплектування ЗСУ резервістами, колишній головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак сказав, що завдяки закону можна в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на сотні тисяч військовослужбовців. Ці військові вже підготовлені, вони пройшли війну і мають досвід воєнної справи.

Водночас Руслан Хомчак не назвав точної кількості громадян, що можуть бути залучені згідно з законопроектом.

Вже у січні цього року народний депутат Федір Веніславський, який є членом Комітету з питань нацбезпеки і оборони, заявив, що в разі загострення агресії з боку РФ Україна зможе призвати від 300 до 400 тис. громадян, які мають досвід ведення бойових дій.

Він зазначив, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії уникнути повноцінної мобілізації буде неможливо. Однак мобілізовуватимуть вузьке коло спеціалістів, які забезпечуватимуть обороноздатність армії.

Що ще?

16 лютого президент України вніс зміни до положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ.

Головні зміни передбачають, що громадяни, які проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, – в обов’язковому порядку (якщо відповідають всім вимогам служби).

Зокрема, згідно з документом, резервісти будуть викликатись на службу командирами або начальниками військових частин у взаємодії з керівниками відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Командири військових частин та керівники ТЦК та СП інформують роботодавців резервістів, а також Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування про мету та можливі терміни залучення резервістів до виконання обов’язків у військовому резерві або призову на військову службу.

Джерела: Радіо Свобода, Генштаб ЗСУ