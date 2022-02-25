Подоляк: Вороги хочуть затиснути Київ та основні міста сходу і півдня

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та прем’єр-міністр Денис Шмигаль провели спільний брифінг щодо ситуації в країні.

За словами Подоляка, найскладніша ситуація наразі на Харківському напрямку, у Сумській області та на півдні країни, де йдуть достатньо тяжкі бої між Збройними силами України і РФ.

– Якщо співставити військові потенціали України та Росії, то ми тримаємося дуже ефективно, – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП зауважив, що у РФ є дві цілі: знищити політичне керівництво України і збільшити панічні настрої, щоб на цьому фоні створити тимчасову адміністрацію. Михайло Подоляк наголосив, що ці плани навряд чи будуть реалізовані.

– Наші вороги хочуть затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани. Ми точно вже все це розуміємо…

Також він додав, що президент України Володимир Зеленський перебуває в Україні і працює цілодобово.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав вступати до лав ЗСУ та територіальної оборони, допомагати військовим, волонтерам і медикам.

– Сьогодні відбулося позачергове засідання уряду України, на якому ми ухвалили низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури країни в період воєнного стану.

Шмигаль озвучив рішення Кабміну:

Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення національної безпеки та оборони, необхідні першочергові дії в умовах воєнного стану та платежі.

Уряд вирішив здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.

Затверджено додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу.

Кошти, які українці отримали за вакцинацію, можна перерахувати українській армії через благодійну організацію Повернись живим або через спеціальний рахунок НБУ.

Порти переходять в посилену оборону, Кабмін встановив рівень охорони три у морських і річкових портах, портових засобах, суднах, які мають право плавання під державним прапором.

На період воєнного стану керівники зони тероборони мають право самостійно ухвалювати рішення щодо того, яка гуманітарна допомога і скільки її треба. Прикордонники повинні забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для шпиталів, лікарень ЗСУ та Сил територіальної оборони.

Вводиться тимчасове зупинення експорту препаратів крові.

Прем’єр-міністр закликав Європу, США та весь цивілізований світ згуртуватися та зупинити війну проти України. Зокрема, ввести ембарго на нафтопродукти з РФ, заборонити в’їзд громадянам Росії до інших країн та відключити країну-агресора від системи SWIFT.