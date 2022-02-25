Подоляк: Вороги хочуть затиснути Київ та основні міста сходу і півдня

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та прем’єр-міністр Денис Шмигаль провели спільний брифінг щодо ситуації в країні.
За словами Подоляка, найскладніша ситуація наразі на Харківському напрямку, у Сумській області та на півдні країни, де йдуть достатньо тяжкі бої між Збройними силами України і РФ.
– Якщо співставити військові потенціали України та Росії, то ми тримаємося дуже ефективно, – наголосив Подоляк.
Радник керівника ОП зауважив, що у РФ є дві цілі: знищити політичне керівництво України і збільшити панічні настрої, щоб на цьому фоні створити тимчасову адміністрацію. Михайло Подоляк наголосив, що ці плани навряд чи будуть реалізовані.
– Наші вороги хочуть затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани. Ми точно вже все це розуміємо…
Також він додав, що президент України Володимир Зеленський перебуває в Україні і працює цілодобово.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав вступати до лав ЗСУ та територіальної оборони, допомагати військовим, волонтерам і медикам.
– Сьогодні відбулося позачергове засідання уряду України, на якому ми ухвалили низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури країни в період воєнного стану.
Шмигаль озвучив рішення Кабміну:
- Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення національної безпеки та оборони, необхідні першочергові дії в умовах воєнного стану та платежі.
- Уряд вирішив здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.
- Затверджено додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу.
- Кошти, які українці отримали за вакцинацію, можна перерахувати українській армії через благодійну організацію Повернись живим або через спеціальний рахунок НБУ.
- Порти переходять в посилену оборону, Кабмін встановив рівень охорони три у морських і річкових портах, портових засобах, суднах, які мають право плавання під державним прапором.
- На період воєнного стану керівники зони тероборони мають право самостійно ухвалювати рішення щодо того, яка гуманітарна допомога і скільки її треба. Прикордонники повинні забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для шпиталів, лікарень ЗСУ та Сил територіальної оборони.
- Вводиться тимчасове зупинення експорту препаратів крові.
Прем’єр-міністр закликав Європу, США та весь цивілізований світ згуртуватися та зупинити війну проти України. Зокрема, ввести ембарго на нафтопродукти з РФ, заборонити в’їзд громадянам Росії до інших країн та відключити країну-агресора від системи SWIFT.