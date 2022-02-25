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Факти / Україна

Подоляк: Вороги хочуть затиснути Київ та основні міста сходу і півдня

Людмила Богданова редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та прем’єр-міністр Денис Шмигаль провели спільний брифінг щодо ситуації в країні.

За словами Подоляка, найскладніша ситуація наразі на Харківському напрямку, у Сумській області та на півдні країни, де йдуть достатньо тяжкі бої між Збройними силами України і РФ.

– Якщо співставити військові потенціали України та Росії, то ми тримаємося дуже ефективно, – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП зауважив, що у РФ є дві цілі: знищити політичне керівництво України і збільшити панічні настрої, щоб на цьому фоні створити тимчасову адміністрацію. Михайло Подоляк наголосив, що ці плани навряд чи будуть реалізовані.

– Наші вороги хочуть затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани. Ми точно вже все це розуміємо…

Також він додав, що президент України Володимир Зеленський перебуває в Україні і працює цілодобово.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав вступати до лав ЗСУ та територіальної оборони, допомагати військовим, волонтерам і медикам.

– Сьогодні відбулося позачергове засідання уряду України, на якому ми ухвалили низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури країни в період воєнного стану.

Шмигаль озвучив рішення Кабміну:

  • Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення національної безпеки та оборони, необхідні першочергові дії в умовах воєнного стану та платежі.
  • Уряд вирішив здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.
  • Затверджено додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу.
  • Кошти, які українці отримали за вакцинацію, можна перерахувати українській армії через благодійну організацію Повернись живим або через спеціальний рахунок НБУ.
  • Порти переходять в посилену оборону, Кабмін встановив рівень охорони три у морських і річкових портах, портових засобах, суднах, які мають право плавання під державним прапором.
  • На період воєнного стану керівники зони тероборони мають право самостійно ухвалювати рішення щодо того, яка гуманітарна допомога і скільки її треба. Прикордонники повинні забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для шпиталів, лікарень ЗСУ та Сил територіальної оборони.
  • Вводиться тимчасове зупинення експорту препаратів крові.

Прем’єр-міністр закликав Європу, США та весь цивілізований світ згуртуватися та зупинити війну проти України. Зокрема, ввести ембарго на нафтопродукти з РФ, заборонити в’їзд громадянам Росії до інших країн та відключити країну-агресора від системи SWIFT.

 

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