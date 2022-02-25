У Харкові та області ворожі снаряди пошкодили газопроводи

Вдень 25 лютого внаслідок обстрілів агресора на Харківщині без газопостачання залишилося понад 7 тис. родин. Газові труби було пошкоджено в Ізюмському та Куп’янському районах.

– Тимчасово призупинена робота газорозподільної станції Дворічна. 7 тис. родин Куп’янського району залишились без газопостачання, – йдеться у повідомленні Харківгазу.

Щодо Ізюмського району, то без газопостачання залишилися не лише понад 500 родин села Оскіл, а й психоневрологічний інтернат. Фахівці вже працюють над відновленням подачі газу.

Окрім цього, снаряди поцілили у дві житлові багатоповерхівки у самому Харкові. Внаслідок обстрілу також пошкоджена газова труба, у квартирах вибиті вікна.

Джерело: АТ Харківгаз