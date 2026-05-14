Військово-лікарська експертиза створена, щоб визначити придатність і стан здоров’я військовозобов’язаної особи та резервістів. Вона встановлює зв’язок захворювань із військовою службою.

Факти ICTV дізнавалися, як нині діє порядок направлення на ВЛК.

Мета видачі направлення на ВЛК

Відповідно до наказу №402, основне завдання цієї експертизи – визначити, чи придатна до військової служби чи навчання у військовому навчальному закладі певна особа. Завдяки експертизі вдається здійснити добір громадян, які придатні за станом здоров’я до військової служби, з метою комплектування Збройних сил України.

Для військовозобов’язаних комісії працюють при районних, міських та обласних ТЦК на базі комунальних медичних закладів. Військовослужбовці проходять ВЛК у військових госпіталях або гарнізонних комісіях. Якщо в лікарні немає власної ВЛК, може бути організований виїзний огляд.

Окремо врегульовано порядок повторних оглядів після лікування. Якщо військовослужбовець після стаціонару отримав відпустку для лікування на 30 днів, перед її завершенням він має знову пройти ВЛК. Це потрібно для вирішення питання про продовження лікування або остаточне визначення придатності до служби.

Хто видає направлення на ВЛК

Для проходження ВЛК обов’язково потрібно отримати направлення. Його можуть видати керівники ТЦК, Центрів рекрутингу ЗСУ або командири військових частин — для діючих військовослужбовців.

Водночас для військовозобов’язаних уже працює спрощена система отримання електронного направлення через застосунок Резерв+.

Як отримати електронне направлення на ВЛК:

для цього потрібно зайти в розділ Сервіси,

обрати функцію Направлення на ВЛК,

заповнити заявку та надіслати її на перевірку.

Після опрацювання документ з’явиться в особистому кабінеті.

Таким чином, у багатьох випадках відвідувати ТЦК лише для отримання направлення вже не потрібно. Однак така можливість діє за умови, що людина проходитиме комісію за місцем свого військового обліку.

Для військовослужбовців також передбачена цифрова процедура. Вони можуть подати рапорт через застосунок Армія+, якщо мають медичні рекомендації щодо необхідності проходження ВЛК.

У Міноборони окремо наголосили: повістка і направлення на ВЛК — це різні документи. Повістка означає виклик до ТЦК для уточнення даних або інших процедур, а направлення є офіційною підставою для проходження медичного огляду.

Етапи проходження військово-лікарської комісії у 2026 році

Перед проходженням комісії рекомендують підготувати медичні документи та результати аналізів. Зокрема, можуть знадобитися результати аналізів крові та сечі, тести на інфекції, електрокардіограма та інші обстеження. Якщо аналізи ще не здані, перед оглядом радять утриматися від їжі протягом 4–8 годин.

До стандартного складу ВЛК входять терапевт, хірург, невролог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог і дерматолог. За потреби людину можуть направити до додаткових спеціалістів або на поглиблені обстеження — МРТ, КТ чи стаціонарне лікування.

Скільки діє висновок ВЛК і як часто потрібно проходити комісію

Строки проходження ВЛК залежать від складності обстеження. Якщо людині не потрібні додаткові дослідження, базовий медогляд має тривати не більше шести днів. Якщо ж необхідні додаткові аналізи або стаціонарне обстеження, загальний строк не може перевищувати 14 днів із моменту отримання направлення.

Під час воєнного стану рішення ВЛК щодо військовозобов’язаних діє один рік. Після завершення цього строку медичні дані в реєстрі Оберіг та застосунку Резерв+ вважаються застарілими, тому людину можуть направити на повторний огляд.

Також повторну комісію можуть призначити раніше, якщо після попереднього висновку з’явилося тяжке захворювання або була проведена операція.

Які рішення може ухвалити ВЛК

За результатами медичного огляду ВЛК може ухвалити кілька типів рішень:

визнати людину повністю придатною до військової служби;

визначити придатність лише для служби в підрозділах забезпечення, логістики, ТЦК або навчальних центрах;

встановити тимчасову непридатність із повторним оглядом через 6–12 місяців;

визнати людину непридатною до військової служби.

З 1 квітня 2025 року постанови ВЛК оформлюються в електронному форматі через медичну інформаційну систему ЗСУ. Дані військовозобов’язаних автоматично передаються до реєстру Оберіг та відображаються в Резерв+.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо людина не погоджується з висновком ВЛК, його можна оскаржити. Спочатку це робиться у досудовому порядку — через подання скарги до вищої комісії. До заяви потрібно додати медичні документи, копію рішення ВЛК та військово-облікові документи.

Вища комісія може переглянути попереднє рішення та за необхідності направити людину на повторний медогляд.

Якщо ж громадянин не погоджується і з рішенням штатної ВЛК, він має право звернутися до суду. Однак суд не оцінює медичні показники безпосередньо. Натомість перевіряється дотримання процедури: чи були пройдені всі лікарі, чи виконані необхідні обстеження, чи правильно оформлені документи та чи не були порушені права людини.

Що загрожує за відмову від проходження ВЛК

У Міноборони також нагадали, що відмова від проходження ВЛК під час воєнного стану розцінюється як порушення законодавства про мобілізацію. Якщо людина отримала направлення, але без поважної причини не з’явилася на медогляд, їй може загрожувати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Інформацію про порушника можуть внести до реєстру Оберіг, а сам військовозобов’язаний автоматично потрапляє в розшук ТЦК. Це може призвести до обмежень у праві керування транспортом та затримання поліцією.

У випадку систематичного ухилення від проходження ВЛК і викликів до ТЦК такі дії можуть кваліфікуватися вже як ухилення від мобілізації, що передбачає кримінальну відповідальність — до п’яти років позбавлення волі.

Водночас закон допускає неприбуття на комісію за наявності поважних причин. Серед них — тяжка хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо або обстріли, які унеможливлюють прибуття до медичного закладу.

