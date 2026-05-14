Американська співачка Брітні Спірс опинилася в центрі нового скандалу після вечері в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

За даними TMZ, відвідувачі закладу поскаржилися на дивну поведінку артистки — очевидці говорять про крики, гавкіт та блукання з ножем.

Інцидент стався ввечері 13 травня у ресторані Blue Dog Tavern у районі Шерман-Оукс. За словами джерел видання, співачка прийшла до закладу у компанії чоловіка та жінки й сиділа за столиком у кутку залу.

Очевидці стверджують, що під час вечері Брітні голосно розмовляла, кричала й навіть гавкала. Атмосферу в ресторані вони описали як хаотичну та “дещо сумну”.

Один із гостей заявив, що співачка в певний момент пройшла повз столики з ножем у руці, чим налякала відвідувачів. Водночас він припустив, що артистка могла просто забути залишити ніж на столі.

Також видання повідомляє, що Брітні Спірс запалила цигарку всередині приміщення біля входу. Після цього працівники ресторану попросили її супутника вплинути на ситуацію.

За словами джерел, співачка замовила бургер із картоплею фрі, однак майже не їла. Після її відходу під столом залишився безлад, а більшість відвідувачів нібито навіть не зрозуміли, що в ресторані перебувала саме Брітні Спірс, поки вона не пішла.

Реакція представників Брітні Спірс

Після публікації TMZ представник артистки заперечив інформацію про небезпечну поведінку Спірс.

За його словами, ситуацію “сильно перебільшили”, а сама співачка просто вечеряла разом із помічником та охоронцем.

— Вона лише розповідала історію про те, як її собака гавкав на сусідів. Вона нікого не наражала на небезпеку ножем — Брітні просто розрізала бургер навпіл, — заявив представник артистки.

Також у команді зірки додали, що медіа нібито знову намагаються створити негативний образ співачки, як це вже було близько 20 років тому.

Цей інцидент стався менш ніж через два тижні після того, як Брітні Спірс вдалося уникнути серйознішого покарання у справі про водіння в нетверезому стані. Співачка уклала угоду з прокуратурою, завдяки якій обвинувачення пом’якшили.

Згідно з умовами домовленості, артистка перебуватиме на випробувальному терміні протягом року, а також має продовжити лікування та зустрічі з фахівцями.

Раніше Факти ICTV писали, що знаменитість проходила реабілітацію у центрі Borden Cottage у штаті Мен. Після цього співачка заявила, що нині перебуває у “духовній подорожі” та вчиться бути добрішою до себе.

