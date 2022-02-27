У місті Роздільна Одеської області спільний патруль прикордонників, поліціянтів та тероборонівців виявила ворожу групу диверсантів.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Правоохоронці виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Проте під час спроби перевірити документи та автівку, проти прикордонників, представників поліції та тероборони відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200.

– Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати, – йдеться у повідомленні.

Мікроавтобус вдалося затримати. Там виявили зброю, зокрема: автомати, гранатомети, боєприпаси, міни, вибухівку.

Також затримано одного з диверсантів, його персональні дані наразі встановлюється. Пошук інших диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців – мешканців сіл та невеликих містечок – і закликав за можливості затримувати або спалювати ворожі колони з паливом для бронетехніки РФ.

Станом на 26 лютого вже понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною в Україну, були знищені. Ще близько 200 російських окупантів у полоні.