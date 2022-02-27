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Факты / Украина

В Одесской области со стрельбой задержали диверсанта — ГПСУ

Марта Бондаренко редактор ленты
В Одесской области со стрельбой задержали диверсанта — ГПСУ

В городе Одесской области общий патруль пограничников, полицейских и терробороновцев обнаружил вражескую группу диверсантов.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Правоохранители обнаружили подозрительных лиц на микроавтобусе Volkswagen. Однако при попытке проверить документы и автомобиль против пограничников, представителей полиции и терробороны открыли огонь из другого автомобиля — внедорожника Mitsubishi L-200.

— Бойцы общей группы открыли ответный огонь по диверсантам, после чего внедорожник быстро уехал, — говорится в сообщении.

Микроавтобус удалось задержать. Там обнаружили оружие, в частности: автоматы, гранатометы, боеприпасы, мины, взрывчатку.

Также задержан один из диверсантов, его персональные данные сейчас устанавливается.

Поиск других диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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