Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців – мешканців сіл та невеликих містечок – і закликав за можливості затримувати або спалювати ворожі колони з паливом для бронетехніки РФ.

Відповідне звернення глава Міноборони оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

– Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час буде йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога, – наголосив Резніков.

Міністр нагадав, що Україна чинить опір російському агресору вже понад 55 годин.

– Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3 000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі. Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема – понад сто російських танків. Учора стінгерами (переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger, – Ред.) було збито 7 гелікоптерів, – розповів Резніков.

Водночас він попередив, що російські окупанти намагаються змінити тактику, обстрілюють українські лікарні, житлові квартали та навчальні заклади. А оскільки бліцкригу (швидкого наступу) великими колонами не вийшло, РФ почала активніше застосовувати десант та диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Так, у містах України діють ворожі коригувальники, які наносять маяки та мітки, щоб навести вогонь на цивільну інфраструктуру чи вказати дорогу військам РФ.

Резніков зазначив, що Збройні сили України та Сили територіальної оборони ефективно знешкоджують ворожих диверсантів.

Водночас міністр закликав українців діяти на випередження: повідомляти представникам тероборони про підозрілих осіб, які наносять мітки чи встановлюють маяки, або ж не здатні пояснити мету свого перебування в тому чи іншому місці. Таких осіб за можливості можна затримувати й самостійно. Вони згодом стануть джерелом корисної інформації про плани агресора.

Окремо Олексій Резніков звернувся до тих осіб, які свідомо, наприклад за фінансову винагороду, пішли на співпрацю з російським агресором

– За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно, – наголосив Резніков.

Раніше сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що станом на ранок вже понад 3,5 тис. російських військових, які прийшли з війною в Україну, були знищені. Ще близько 200 російських окупантів зараз у полоні.

Михайло Подоляк також наголосив, що протягом останньої доби Росія використала всі свої воєнні ресурси та резерви, проте війська РФ не змогли здобути жодної оперативно-тактичної переваги в Україні.

Джерело: Олексій Резніков