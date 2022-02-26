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Факти / Україна

Українські військові знищили вже понад 3,5 тисячі російських окупантів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Українські військові знищили вже понад 3,5 тисячі російських окупантів

Станом на зараз вже понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною на українську землю, було знищено.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ще майже 200 росіян зараз у полоні.

– Якщо показати обличчя цих всіх людей, які прийшли вбивати… Вони сюди прийшли не просто щось сказати, а саме вбивати. То тоді Росія буде розуміти, що вона робить в Україні і хто є ініціатором війни, – сказав Подоляк.

Він наголосив, що російські ЗМІ про війну в Україні не говорять.

– Вони досі, вже третій день війни, досі вважають, що Путін з генеральним штабом РФ проводять локальну операцію в Донецькій та Луганській області, – сказав Михайло Подоляк.

Радник очільника ОПУ зазначив, що сьогоднішня ніч у Києві мала бути найважчою, оскільки російське керівництво використало усі свої ресурси, направили у бій всі свої резерви.

Михайло Подоляк сказав, що російські війська цієї ночі хотіли зламати нашу оборону.

Збройні сили України, за словами радника, дуже професійно відбили висадки ворожих десантів, диверсійно-розвідувальних груп тощо.

Подоляк наголосив, що російські військові аналітики не прорахували і не чекали такого спротиву від тероборони.

За даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовні втрати російського противника складають: 14 літаків, 8 гелікоптерів, 102 танки, ББМ ‒ 536 одиниць, 15 гармат, один ЗРК БУК.

По данным Генерального штаба ВСУ, ориентировочные потери российского противника составляют: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, ББМ – 536 единиц, 15 орудий, один ЗРК БУК.

Фото: Міноборони РФ

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