Станом на зараз вже понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною на українську землю, було знищено.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ще майже 200 росіян зараз у полоні.

– Якщо показати обличчя цих всіх людей, які прийшли вбивати… Вони сюди прийшли не просто щось сказати, а саме вбивати. То тоді Росія буде розуміти, що вона робить в Україні і хто є ініціатором війни, – сказав Подоляк.

Він наголосив, що російські ЗМІ про війну в Україні не говорять.

– Вони досі, вже третій день війни, досі вважають, що Путін з генеральним штабом РФ проводять локальну операцію в Донецькій та Луганській області, – сказав Михайло Подоляк.

Радник очільника ОПУ зазначив, що сьогоднішня ніч у Києві мала бути найважчою, оскільки російське керівництво використало усі свої ресурси, направили у бій всі свої резерви.

Михайло Подоляк сказав, що російські війська цієї ночі хотіли зламати нашу оборону.

Збройні сили України, за словами радника, дуже професійно відбили висадки ворожих десантів, диверсійно-розвідувальних груп тощо.

Подоляк наголосив, що російські військові аналітики не прорахували і не чекали такого спротиву від тероборони.

За даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовні втрати російського противника складають: 14 літаків, 8 гелікоптерів, 102 танки, ББМ ‒ 536 одиниць, 15 гармат, один ЗРК БУК.

По данным Генерального штаба ВСУ, ориентировочные потери российского противника составляют: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, ББМ – 536 единиц, 15 орудий, один ЗРК БУК.

Фото: Міноборони РФ