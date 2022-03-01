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Факти / Україна

ЄС розпочав процес розгляду заявки України на членство

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ЄС розпочав процес розгляду заявки України на членство

Європейський Союз офіційно розпочав процес розгляду заявки України на здобуття членства.

Про це на своїй сторінці у Twitter пише представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

– Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста, – написав Ченцов.

За словами Ченцова, заявку зареєстрували, процедура розгляду розпочалася.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з часом Україна повинна вступити до Європейського Союзу.

Фото: Всеволод Ченцов

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