Європейський Союз офіційно розпочав процес розгляду заявки України на здобуття членства.

Про це на своїй сторінці у Twitter пише представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

– Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста, – написав Ченцов.

Handed over ???????? application for the EU membership signed by President @ZelenskyyUa to ???????? PermRep to the EU Philippe Léglise-Costa, current Presidency of the Council of the EU @Europe2022FR.

Application is registered. Process has been started. #UkraineIsEU #EUisUkraine ???????????????? pic.twitter.com/BBcx7UI6ST — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022

За словами Ченцова, заявку зареєстрували, процедура розгляду розпочалася.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з часом Україна повинна вступити до Європейського Союзу.

Фото: Всеволод Ченцов