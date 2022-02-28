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Факти / Світ

Ми хочемо бачити Україну у європейській сім’ї – Урсула фон дер Ляєн

Людмила Богданова редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

З часом Україна повинна вступити до Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що Україна вже бере участь у деяких європейських процесах.

 – Україна бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції українського ринку на єдиний ринок ЄС. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці, інших областях. З часом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім’ї.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз наразі виражає глибоку солідарність з Україною, адже українці розділяють цінності та захищають європейські принципи.

– Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить.

Очільниця Єврокомісії заявила, що довіра до президента РФ Володимира Путіна наразі підірвана. Щодо переговорів – вона вважає, що умови мають бути вигідними для української сторони.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер ЛяєнВони обговорили  посилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство в ЄС.

Джерело: Euronews

Фото: Getty Images

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