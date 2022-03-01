Ще 70 літаків для української армії: три країни передадуть Міг-29 та Су-25

Російсько-окупаційні війська намагаються шосту добу захопити територію України. Союзники та партнери підтримують нашу державу, надаючи військове озброєння та авіатехніку.

Україна незабаром додатково отримає 70 літаків для нашої армії від партнерів. Йдеться про Міг-29 та Су-25, які у разі потреби зможуть базуватися на польських аеродромах. З них українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

– Привидів Києва тепер стане більше! +70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання, – повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.

Які країни передають Україні літаки

Болгарія (Міг-29) – 16 літаків;

Болгарія (Су-25) – 14 літаків;

Польща (Міг-29) – 28 літаків;

Словаччина (Міг-29) – 12 літаків.

МіГ-29 – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Наразі перебуває на озброєнні багатьох країн світу, серед яких є Україна.

Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери та транспортні літаки).

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ