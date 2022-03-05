Російські агресори зазнали нищівної поразки в битві за Миколаїв. Воїни ЗСУ очистили від ворога не тільки місто, а й аеродром Кульбакіно.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

– Окупантів вибили з міста. У нас багато трофейної техніки. Ми їх вибили не тільки з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. В основному в напрямку Херсона, – написав він.

Голова ОДА також повідомив, що орки голодні, швидше за все, по дорозі проситимуть їсти.

Віталій Кім рекомендує нагодувати їх, а потім провести, так би мовити, цивільне затримання.

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За його словами, на жаль, є втрати і серед мирного населення.

Але зараз в місті немає ніякої ворожої техніки. Місто на замку.

Віталій Кім висловив величезну подяку військовим за їхню роботу.

Джерело: Віталій Кім