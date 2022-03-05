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Факты / Украина

Отнимают документы и отправляют на войну. Видеообращение пленного россиянина

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башкір фото

У россиян забирают документы, а вместо учения отправляют на войну в Украину. Об этом рассказал башкир, плененный во время боев за город Гостомель 3-4 марта, где погибли более 50 российских оккупантов.

В своем видеообращении, которое опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Башкир содрал с себя георгиевскую ленту, и призвал россиян остановиться:

Мои собратья по оружию и обычные россияне, нужно останавливать эту войну. Она приносит очень много смертей и горя. Если есть такая возможность, пожалуйста, не езжайте сюда.

Башкир также заявил, что не хочет быть смертником в Украине, и попросил не повторять его ошибок.

Детальнее – в видео.

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Раньше мы рассказывали о новых победах наших военных.

Сегодня, 5 марта, во время очередного авианолета на городок Очаков, один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации Су-25. Пилоты взяты в плен. Об этом стало известно из официальной Facebook страницы Военных морских сил Украины.

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