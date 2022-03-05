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Факти / Україна

Аби захистити свою країну: з-за кордону в Україну повернулися понад 60 тис. чоловіків

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Аби захистити свою країну: з-за кордону в Україну повернулися понад 60 тис. чоловіків

Для захисту України від російських загарбників з-за кордону вже повернулися 66 224 чоловіків. Такі цифри озвучив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, це ще 12 бойових і мотивованих бригад України.

– 66 224. Саме стільки чоловіків наразі повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад України. Українці, ми непереможні! – написав він у Twitter.

Також Олексій Резніков повідомив, що на десятий день з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресурси російських військ закінчуються. Водночас Збройні сили України тримають рубежі та переходять у контрнаступ.

За його словами, завдяки опору українців плани Кремля за дві доби захопити великі міста, змістити керівництво нашої держави та приєднати Україну до РФ провалилися.

Міністр оборони заявив, що через спротив українців темпи наступу ворожих військ знизилися, і РФ змінила тактику – перейшла до бомбардування мирних населених пунктів.

Фото: Міноборони

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