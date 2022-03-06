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Факти / Україна

У Житомирській області стався обстріл перед станцією Коростень

Тетяна Забожко редакторка стрічки
поїзд, залізниця

6 березня стався обстріл перед станцією Коростень, що в Житомирській області.

Через це поїзд №95 Київ – Рахів затримається на три години, повідомляють в Укрзалізниці.

Як повідомляють у прес-службі національного перевізника, поїзд в цей час перебував на безпечній відстані.

Потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає.

Наступні поїзди далекого сполучення 6 березня прямуватимуть обхідним шляхом.

Нагадаємо, що 5 березня ворожий снаряд пошкодив колію в напрямку Ірпеня.

Унаслідок цього зійшли два порожні вагони евакуаційного рейсу п’ятивагонного поїзда.

Того ж дня через обстріли Волновахи, Маріуполя та його околиць перенесли евакуацію мирних жителів.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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