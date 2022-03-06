6 березня стався обстріл перед станцією Коростень, що в Житомирській області.
Через це поїзд №95 Київ – Рахів затримається на три години, повідомляють в Укрзалізниці.
Як повідомляють у прес-службі національного перевізника, поїзд в цей час перебував на безпечній відстані.
Потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає.
Наступні поїзди далекого сполучення 6 березня прямуватимуть обхідним шляхом.
Нагадаємо, що 5 березня ворожий снаряд пошкодив колію в напрямку Ірпеня.
Унаслідок цього зійшли два порожні вагони евакуаційного рейсу п’ятивагонного поїзда.
Того ж дня через обстріли Волновахи, Маріуполя та його околиць перенесли евакуацію мирних жителів.
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Джерело: Укрзалізниця