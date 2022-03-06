Українські військові здійснили успішну контратаку під Маріуполем

Через фактичну поразку російські війська продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– У населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушували одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, противником було нанесено масований ракетний удар по аеропорту Вінниця, протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших українських міст і сіл.

Водночас визначені підрозділи Збройних Сил України здійснили контратаку на Маріупольському напрямку і знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини Тигр та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон.

Нагадаємо, що триває одинадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Кількість знищених та поранених російських агресорів перевищила 11 тис. військових. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає. Головні події про війну РФ проти України – читайте у текстовій трансляції на Фактах ICTV.