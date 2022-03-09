Сполучені Штати Америки та Велика Британія забороняють імпорт нафти з Російської Федерації, це значно послабить державу-терориста.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців, через свою агресію у Росії немає перспектив та майбутнього.

– Сьогодні важливі новини. Сполучені Штати зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Змусить платити за агресію, відповідати за зло, яке вони наробили. За все зло. Америка забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс, – заявив президент України.

Він подякував президенту США Джо Байдену за це рішення, заявивши, що цей сигнал демонструє дуже просту річ: кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави.

– Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно. Бо це – про свободу, про майбутнє. Про те, куди буде рухатися світ, – заявив Володимир Зеленський.

Український лідер також повідомив, що буде заборонено імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії зі сторони Великої Британії. За це він окремо подякував премʼєр-міністру Борису Джонсону.

– Погляньте: світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову. Після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце “після війни”, – сказав президент Зеленський.

Український президент оголосив, що країни Заходу формують новий план Маршалла для України.

– Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський Премʼєр-міністр. Людина слова, щирий друг України, – сказав президент.

Він також оголосив, що Україна очікує нових жорстких рішень від Європейського Союзу проти Росії.

– За цю війну. За цю агресію. Про яку її автори ще пошкодують. Це буде. Обов’язково. І тому так важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати. А отже, його не обманути. Санкції не обійти, – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Coca-Cola і PepsiCo оголосили про зупинення своєї роботи в Російській Федерації.