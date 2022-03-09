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Факти / Україна

На межі дефолту. Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії

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На межі дефолту. Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії

Рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Російської Федерації з В до С – тобто до стану, що близький до дефолту. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяву Fitch.

Рейтинг “C” відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий, – йдеться у повідомленні.

Минулий раз агентство знизило рейтинг РФ до рівня В 3 березня. Але переглянуло його у середу з огляду на останні кроки західних країн та Кремля.

6 березня інше рейтингове агентство — Moody’s — знизило суверенний рейтинг Росії до переддефолтного.

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Нагадаємо, Лондон запровадив кримінальне покарання будь-яких російських літаків, які перетнуть повітряний простір Великобританії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс.

Фото: Pexels

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