Велика Британія затримуватиме всі літаки з РФ із загрозою кримінальної відповідальності

Лондон запровадив кримінальне покарання будь-яких російських літаків, які перетнуть повітряний простір Великобританії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin’s cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022