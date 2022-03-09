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Велика Британія затримуватиме всі літаки з РФ із загрозою кримінальної відповідальності

Ілля Нежигай редактор стрічки
Літак на заході сонця

Лондон запровадив кримінальне покарання будь-яких російських літаків, які перетнуть повітряний простір Великобританії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс.

– Я визнав кримінальним злочином вторгнення будь-якого російського літака до повітряного простору Великобританії. Тепер уряд Великої Британії може затримувати ці літаки. Ми задушимо можливість наближених до Путіна осіб продовжувати жити як завжди, тоді як тисячі безневинних людей вмирають, – написав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступав перед британським парламентом, під час якого почув запевнення прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, що країни Заходу розроблять план Маршалла для нашої країни.

Під час свого вечірнього виступу 8 березня президент України також повідомив, що США та Великобританія відмовляються від імпорту нафти з Росії.

Фото: Depositphotos

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